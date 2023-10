Rachadura atinge desvio, mantendo a interdição na SC-390 entre São Joaquim e Urubici

São Joaquim, 13 de outubro de 2023 – A rodovia SC-390, na região do Avencal, que interliga as cidades de São Joaquim e Urubici, continua a ficar interditada nesta sexta (13). Já havia o anúncio de liberação da pista, mas uma nova rachadura comprometeu até mesmo o trecho do desvio.

De acordo com Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, a rachadura se formou na base do trecho de desvio, que está localizado no km 379, próximo à entrada do Parque do Avencal.

A SIE também informou que o trecho está interditado e que as equipes estudam um solução, já que o lugar é uma encosta e de difícil solução paliativa.

A nova rachadura é um novo desafio para as equipes da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), que já estavam trabalhando na recuperação do trecho principal da SC-390.

A SIE informou que está avaliando a situação para determinar as próximas medidas a serem tomadas.

Além do trecho do Avencal entre São Joaquim e Urubici na região do Avencal. Uma outro trecho trancorre em meia pista, também em Urubici na Serra do Panelão (entre Urubici e Bom Retiro) onde o trânsito transcorre em meia pista.