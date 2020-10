Surpresinha: Cobra é encontrada em embalagem de brócolis em SC

Que susto! Uma cobra foi encontrada dentro de uma embalagem de brócolis comprada em um supermercado de Brusque, no Vale do Itajaí. A moradora percebeu o animal apenas quando chegou em casa, gravou um vídeo o qual está ganhando repercussão na internet, e voltou ao estabelecimento para devolver o produto. O caso aconteceu no último fim de semana.

Gente, acabei de voltar do mercado, olha o que tem dentro do brócolis. Vou devolver para o Archer, o que é isso? Não, não estou doida. Pega a nota fiscal — diz a mulher no vídeo.

Apesar do espanto nas palavras da consumidora, o biólogo Alex Giordano Bergmann explica que o jovem réptil não apresenta qualquer tipo de perigo às pessoas. Conhecida como dormideira, a serpente se alimenta de lesmas e caracóis.

É uma serpente jovem, mas quando fica adulta, as cores dela são semelhantes às da jararaca. Então muita gente mata a dormideira, que é um bicho inofensivo, que fica parado e não tem veneno, achando que é uma jararaca, que as pessoas têm muito medo, explica o biólogo.

Com informações NSC Total