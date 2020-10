Elefante-marinho sai do mar e percorre ruas em cidade chilena

Ele se arrastou por mais de dez quarteirões e foi acompanhado por moradores, que alertaram a guarda-costeira. Foi preciso a ajuda de todos para guiar o animal de volta ao mar.

Um elefante-marinho foi avistado perdido por entre as ruas da cidade litorânea de Puerto Cisnes, no Chile, na noite de quarta-feira (6). O animal de grande porte é típico do hemisfério sul e circulava desorientado por um bairro residencial.

Um elefante-marinho adulto pode chegar a medir seis metros de comprimento e pesar até quatro toneladas.

Os moradores publicaram imagens do animal nas redes sociais enquanto ele se arrastava pelas ruas de asfalto – ele atravessou mais de dez quarteirões. A vizinhança, com o auxílio da guarda-costeira, conseguiu capturar o animal.

De acordo com o jornal “La Tercera”, o animal foi devolvido ao mar. Nicolás Leiva, agente do Serviço Nacional de Pesca e Agricultura disse à rede CNN en Español que é “completamente natural” que esse animal seja encontrado na região.

