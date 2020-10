Vim conhecer o SUS a partir deste momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta diz ministro da Saúde

Durante o lançamento da Campanha do Outubro Rosa de 2020 promovido hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou que só conheceu o Sistema Único de Saúde “neste momento da vida”.

“Eu não sabia nem o que era o SUS. Eu passei a minha vida sendo tratado em instituição pública do exército, vim conhecer o SUS a partir deste momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou”, disse Pazuello em evento realizado no Ministério da Saúde na manhã quarta-feira.

O ministro fez questão de elogiar a ferramenta, que, segundo ele, dá ao país a “capacidade de ser referência nos combates de muitas doenças no Brasil”, além de ter dado o suporte para combater a pandemia da covid-19. Pazuello também lembrou como o Sistema Único de Saúde garante auxílio integral às mulheres que procuram atendimento e reforçou a parceria com as secretarias de estados e municípios, outras pontas importantes desta organização.

O SUS garante essa assistência integral para os pacientes de câncer. Existem deficiências pontuais, mas se você olhar o todo, realmente é uma missão bem muito conduzida”, completou o ministro.

Com informações Uol