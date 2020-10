Pai se veste de Homem-Aranha para surpreender filho após transplante: ‘Para a minha felicidade, o doador da medula fui eu’

O maior presente do dia das crianças para um filho, “Vida” à cura! O bombeiro militar Douglas Basseo foi doador compatível do filho Enzo Gabriel, de 3 anos, que luta contra a leucemia desde janeiro de 2019. Criança, que é fã de super-heróis, está em recuperação no hospital após cirurgia.

O lindo gesto do pai de Chapecó, no Oeste catarinense, se vestiu de Homem-Aranha para surpreender o filho internado no hospital após receber um transplante de medula óssea.

Para a minha felicidade, o doador dessa medula fui eu. Graças a Deus eu pude doar um pedacinho de mim para salvar meu filho. Esse que é o guerreiro, o exemplo pra nós. Agora, a gente segue no pós-transplante, os cuidados e logo logo ele vai estar totalmente curado e vai voltar a vida dele normal, como qualquer outra criança”, disse o bombeiro militar Douglas Basseo, pai de Enzo.

Segundo Basseo, o menino chegou a fazer tratamento com quimio e radioterapia, mas a necessidade do transplante surgiu após exames apontarem, em março deste ano, que a leucemia havia voltado.

Após descobrir que o pai é doador compatível, o transplante foi realizado em um hospital de Curitiba (PR), onde a criança ficou 32 dias internada.

Já em casa, Douglas contou que decidiu fazer a surpresa para o filho. “Desde que nasceu, ele sempre adorou heróis, mas mal sabe ele que o verdadeiro herói da nossa vida é ele. Ele é meu exemplo, ele mostra como encarar a vida com dificuldades, com alegria, com um sorriso no rosto, como se nada estivesse acontecendo”, completou.

Com informações G1