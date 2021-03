Após a queda de uma enorme pedra tratorista fica preso junto ao trator em SC; um verdadeiro milagre

As imagens são assustadores, para quem acredita Deus operou um milagre. O tratorista ficou preso embaixo do trator. O acidente ocorreu na tarde 09/03 em Braço do Norte.

Um verdadeiro “Milagre no Pinheral em Braço do Norte. Com o tratorista Jair Effing Warmling”.

Segundo informações o acidente ocorreu após a queda de uma enorme pedra. Com o impacto da pedra o tratorista ficou preso junto ao trator.

O acidente foi na localidade do Pinheiral, na estrada geral Rio Carolina. As 14:00 horas os bombeiros receberam o chamado para o atendimento. E após os primeiros procedimentos no local, em seguida encaminharam o mesmo para o hospital.

Como descrito na manchete foi um milagre, este homem ter sobrevivido. Pois tem outra situação, segundo informações a pedra teria caído em cima do trator por volta das 09:00 horas da manhã desta terça-feira.

Como ele não tinha retornado para casa, como sempre fazia começou a preocupação dos familiares. A esposa procurou por ajuda e encontram o motorista naquela situação.

Com informações EA NOTÍCIAS INFORMA