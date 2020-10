Polícia Militar arrecada quase 20 mil brinquedos em campanha solidária

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) iniciou na sexta-feira, 09, a distribuição de quase 20 mil brinquedos arrecadados na campanha “Doe carinho, doe um brinquedo”. A campanha foi lançada na segunda quinzena do mês de setembro e contou com a participação de todas as unidades da PMSC no Estado.

Foram arrecadados exatamente 19.932 brinquedos. Os itens reunidos serão distribuídos na próxima semana em comunidades vulneráveis e em instituições de proteção à infância. Vale lembrar que os brinquedos (novos ou usados, mas todos em boas condições de uso) foram devidamente higienizados, conforme medida de prevenção à Covid-19.

Para o comandante-geral, coronel Dionei Tonet, a PMSC, além de cumprir sua missão com a Segurança Pública do Estado, se importa também com o futuro da sociedade, seja preservando a ordem ou levando alegria às crianças.

“Nosso agradecimento especial para a comunidade catarinense que participou da campanha e à iniciativa dos nossos policiais do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Muitas crianças receberão um presente desta campanha em que todos os cidadãos participaram”, destacou o comandante-geral da PMSC, coronel Dionei Tonet.

Por Marcelo Passamai / Assessoria de Imprensa Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC