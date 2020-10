Caminhão fica pendurado na Serra do Rio do Rastro nesta quarta-feira (14)

Tenso o amanhecer na serra do Rio do rastro. A Polícia Militar Rodoviária está no local atendendo a ocorrênciaA Polícia.

Foto Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (14), um caminhão ficou sem freios e colidiu na mureta no KM 407,5 da Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller. A Polícia Militar Rodoviária está no local atendendo a ocorrência.

O caminhão ficou pendurado na mureta de contenção da SC-390. Ainda não há informações sobre vítimas. A PMRv ainda está no local.

O transito seguiu normalmente, porém foi interrompido às 8hs por conta das obras de contenção de encostas de acordo com a programação operacional prevista.

Com informações Sulinfoco