Aulas para filhos em casa e o estresse; como lidar com este desafio e evitar exaustão emocional

Os desafios de ensinar crianças em casa na quarentena. Sem escola, temor de pais é o peso do estresse nos filhos. Muitos pais se veem confrontados com mais essa missão durante o isolamento social, ficando suscetíveis a problemas como burnout.

O home office fez com que muitos pais e mães tivessem de equilibrar a rotina de trabalho em casa com outras demandas, como dar aulas para os filhos, sobretudo os que não têm acesso ao ensino a distância. Na prática, fazem o homeschooling ou educação domiciliar, quando assumem de forma direta a responsabilidade pelo ensino das crianças, ministrando eles próprios as disciplinas.

Atualmente, mesmo sem ter uma regulamentação que a aprove, aproximadamente 17 mil meninos e meninas estão sendo educados dessa forma no Brasil, de acordo como Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED). A falta de preparo para essa missão mais o acúmulo de outros afazeres diários podem levar esses pais a um esgotamento. É o burnout.



Problema que afeta 33 milhões de brasileiros, segundo a filial brasileira da International Stress Management Association (ISMA), a síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento é um distúrbio emocional caracterizado pelos sintomas de exaustão extrema, estresse crônico e extremo cansaço físico. Ela é costumeiramente associada a profissões que exigem muita dedicação e grande responsabilidade, como as da saúde.



“Em um mundo regido pelo desempenho e que exige cada vez mais, ter uma demanda extra, como a de ensinar os filhos, pode gerar um maior esgotamento”, afirma Camila Baratto, psicóloga do Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Essa nova tarefa resulta em uma dificuldade de manejar horários como profissional, professor e pai. Sem falar no medo de não dar conta do recado. “Como os pais vão lidar com isso? Como essas atividades serão divididas? É importante pensar nisso”, complementa Baratto.



Os principais sinais de que os pais estão alcançando o esgotamento são: choro frequente, falta de paciência, excesso ou falta de apetite, exagero na reação a pequenas coisas. “Geralmente o burnout tem sinais de esgotamento físico e emocional em uma alta frequência”, diz a psicóloga.

Para controlar o estresse durante o homeschooling, os especialistas, tanto em saúde mental quanto em educação, indicam procurar adotar uma flexibilidade de horários, buscar ajuda de profissionais e não querer ser um superpai ou uma supermãe – aquele ou aquela que ao mesmo tempo quer trabalhar, ensinar, cuidar da casa… No final das contas, a saúde e a educação de todos só têm a ganhar.



Burnout nos pequenos



Mesmo em tempos de pandemia, a cobrança por uma performance exemplar nos estudos muitas vezes é exigida das crianças. “É possível que elas tenham uma sobrecarga,” atenta Camila Baratto. E os pequenos podem sofrer com essa exigência.

O burnout entre eles pode se manifestar da seguinte maneira: falta de interesse em atividades extracurriculares, sono na hora do estudo e isolamento familiar. Tanto para pais e filhos, as indicações terapêuticas são as mesmas: psicoterapia, mesmo que seja online, e, em casos mais extremos, para os adultos, é necessário o auxílio de medicamentos.

Com informações Uol