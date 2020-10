Epagri promove Semana da Alimentação de 19 a 22 de outubro

Para comemorar o dia mundial da alimentação, celebrado em 16 de outubro, a Epagri vai promover uma série de palestras sobre o tema, quando vai mostrar também o trabalho realizado no estado pelas extensionistas sociais. O evento “Saberes, sabores e saúde: Semana da Alimentação Epagri” será de 19 a 22 de outubro, on-line e gratuito, aberto a todos os interessados, com emissão de certificados.

As palestras vão acontecer sempre no período da tarde, das 14h às 16 horas. A coordenadora da semana, Marta Elizabeth Correia, explica que cada dia de evento dá direito um certificado de duas horas. A cada transmissão será disponibilizado um formulário para ser preenchido por aqueles que tiverem interesse em receber certificado.

Confira os temas da semana e as respectivas palestras:

Cultura alimentar dos povos tradicionais será um dos temas do evento. Foto: Aires Mariga

– 19/10 – Alimentos e cultura

– “Cultura alimentar dos povos tradicionais” – Rose Gerber (coordenadora do Programa Capital Humano e Social da Epagri)

-“Cores, flores, aromas e sabores: plantas aromáticas, condimentares e hortaliças em hortas comunitárias indígenas” – Josefina Aparecida Nunes de Carvalho (Epagri Chapecó), Elvina Costacurta (Epagri Ipuaçu) e Ires Cristina Ribeiro Oliari (Epagri Ipuaçu)

O tema biodiversidade e segurança alimentar será discutido em quatro palestras. Foto: Aires Mariga

– 20/10 – Biodiversidade e segurança alimentar

– “Agrobiodiversidade e políticas públicas” – Natal João Magnanti (representante da Comissão de Produção, Abastecimento e Alimentação Adequada e Saudável do CONSEA/SC)

– “Sementes crioulas para uma alimentação saudável e diversificada” – Luana Rockenbach (agricultora, guardiã de sementes crioulas e membro do movimento de mulheres camponesas)

– “Horto mandala: um olhar holístico sobre a produção de alimentos” – Rodrigo Fernando Ferrari (Epagri Rio do Campo)

– “Alimentos limpos na integração regional das famílias rurais: grupo de orgânicos Verde Vida” – Dulcinéia Cenci (Epagri Xanxerê )

O tema alimentação escolar tem público prioritário as merendeiras e nutricionistas dos municípios, agricultores que fornecem alimentos para a alimentação escolar e extensionistas. Foto: Aires Mariga

– 21/10 – Alimentação escolar

– “Panc e o aproveitamento integral dos alimentos” – Cristina Ramos (Epagri Florianópolis)

– “Panc na alimentação escolar” – Noeli Pinheiro (agricultora/Sítio Flora Bioativas) e Natália Kominkiewicz (Epagri Itajaí)

– “Ações do Programa Capital Humano e Social da Epagri na ampliação da participação de agricultores familiares no Programa de Alimentação Escolar do município de Descanso, Santa Catarina“– Flávia Maria de Oliveira (Epagri Descanso)

– “Ações com alimentação escolar em Araquari” – Daniela Martins Guimarães Nunes (Epagri Araquari)

Semana também vai discutir a produção de alimentos de autoabastecimento para o campo e a cidade. Foto: Aires Mariga

– 22/10 – Importância da produção de alimentos de autoabastecimento para o campo e a cidade

– “Os ‘Valores’ do autoabastecimento” – Carmen Danusia Bonissoni (Epagri Ipumirim)

– “Caracterização da produção de alimentos para autoconsumo na região Oeste Catarinense” – Maristela Soligo (Epagri Guatambu)

Por Gisele Dias