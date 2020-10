Santa Catarina realiza neste sábado dia D da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

O dia D, de mobilização em todo o país, para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação será neste sábado, 17, em Santa Catarina. As duas campanhas vão até dia 30 de outubro em todo o Estado.



Na Campanha contra a Poliomielite, o grupo alvo são crianças com idade entre 1 e menos de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), aproximadamente 342.285 crianças. O objetivo desta campanha é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país. E, para isso, a meta é vacinar, ao menos, 95% deste público, ou seja, 325.684 crianças.

Para a Campanha de Multivacinação, não há uma meta numérica específica. Nesta campanha, os principais objetivos são: oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, Lia Quaresma Coimbra, esclarece que durante a vigência das Campanhas serão oferecidas todas as vacinas do Calendário Básico de Vacinação 2020 da Criança e do Adolescente. “Queremos com essas campanhas reduzir, ainda mais, o risco de transmissão de doenças que podem ser prevenidas com vacinação e evitar o retorno de outras como o sarampo, por exemplo”, finaliza.

Vacinas oferecidas durante a campanha

As vacinas que serão oferecidas durante a Campanha são as que fazem parte do Calendário Básico de Vacinação 2020 da Criança e do Adolescente.

Febre amarela

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)

dT (difteria e tétano)

Meningocócica ACWY (doença meningocócica ACWY)

HPV quadrivalente (HPV tipos 6, 11, 16 e 18)

Poliomielite

BGC (formas graves de tuberculose)

Hepatite B

Pentavalente (tétano, difteria, coqueluche, Haemophilus influenzae b e hepatite b)

Rotavírus (diarreia por rotavírus)

Pneumocócica 10 (doença pneumocócica invasiva para os 10 sorotipos)

Meningocócica C (doença meningocócica C)

Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

DTP (difteria, tétano e coqueluche)

Hepatite A

Varicela (catapora)

>> Clique aqui para saber a importância da vacinação

Medidas de prevenção que devem ser adotadas

Devido a pandemia do coronavírus, os 295 municípios catarinenses foram orientados a reforçar as medidas de prevenção em todas as salas de vacinação durante o período de realização das Campanhas. Desta forma, a higienização, a ventilação dos espaços e o distanciamento social deverão ser respeitados, da seguinte forma:

As vacinas devem ser aplicadas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;

As salas de vacinação devem disponibilizar álcool em gel ou local para que a população possa lavar as mãos;

Os familiares que acompanham a pessoa que será vacinada deverá ser limitado em 1 acompanhante;

Pessoas com suspeita ou confirmação de coronavírus devem adiar a vacinação até, pelo menos, 3 dias depois do desaparecimento dos sintomas, com tempo mínimo de isolamento de 14 dias do início dos sintomas.

Informações: Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde