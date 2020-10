Coronavírus em SC: Secretaria da Saúde e entidades debatem situação de setor de eventos

A equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde recebeu nesta segunda-feira, 19, representantes de casas noturnas, buffets e demais áreas dos eventos privados de Santa Catarina. Foi debatida a atualização da portaria nº 710 para uma possível retomada das atividades.

A reivindicação do segmento é que o Estado avalie uma retomada a partir de uma flexibilização na portaria, o que permitiria a possibilidade de abertura de eventos na região classificada na cor laranja na Matriz de Avaliação de Risco Regional.

A Superintendente de Vigilância em Saúde, Raquel Bittencourt, lembrou os representantes de que todas as regras sanitárias definidas por portaria envolveram debate de área técnica e instituições representadas no Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES). A preocupação do Estado é com a demanda dos leitos na Saúde Pública.

“Somos sensíveis a observar cada situação e analisar de que forma técnica podemos agir. A atividade dos eventos privados é a demanda mais complexa. As pessoas vão para ter contato, para ficarem próximas. E há exemplos em países como a Itália que mostram que tiveram que retroceder na flexibilização, depois da percepção do contágio entre os mais jovens”, destacou Raquel.

A reunião durou cerca de duas horas e contou com a presença de representantes do setor, de instituições como o Ministério Público, e da Deputada Paulinha. Ainda não há prazo para definição sobre uma possível liberação.

Nesta segunda-feira, Santa Catarina registrou 1095 novos casos de Covid-19 e mais nove mortes. As maiores altas foram registradas em Florianópolis (206), Palhoça (174) e Blumenau (74).

Por Andrey Lehnemann

