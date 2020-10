Mais da metade das cidades catarinenses não registrou nenhum homicídio em 2020

Nos 10 meses deste ano, dos 295 municípios, 173 deles (58,6%) não registraram nenhum homicídio. O levantamento é da Diretoria de Informação e Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Outro dado de destaque é a taxa de resolutividade naquelas cidades onde houve homicídio. Em 48 municípios catarinenses a taxa é de 100% e em 55, de 80%.



Além disso, segundo a pesquisa Atlas da Violência do Ipea, Santa Catarina tem hoje a segunda melhor taxa de homicídios do país nos três grupos pesquisados, sendo eles: gerais, jovens e mulheres.



Segundo o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública, delegado-geral Paulo Koerich, esse cenário é fruto do trabalho das forças de segurança. “Resultado das ações em conjunto, dos investimentos em prevenção e inteligência, além do quadro de controle da criminalidade existente no Estado”, afirmou.

Por Aline Rebequi Cavallazzi

Assessoria de Imprensa Secretaria de Segurança Pública de SC (SSP/SC)