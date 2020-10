Risco: Santa Catarina tem praias cheias e festas mesmo com restrições para conter o coronavírus

O feriadão de Finados em semana em Santa Catarina começou com registros de desrespeito às regras sanitárias contra o contágio do coronavírus, com festas na Praia do Rosa, e praias cheias em duas cidades.

Em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, a Praia Central, teve movimento intenso de banhistas durante manhã deste sábado (31). Muitos banhistas estavam sem máscara.

As pessoas estavam sentadas na faixa de areia, sendo que é proibido permanecer nas praias. No litoral catarinense é permitido apenas prática de atividades físicas. Havia inclusive, aluguel de cadeiras.

No Sul, a Praia do Rosa, em Imbituba, registrou aglomerações. Na noite de sexta-feira (30), as ruas próximas a praia registram aglomerações. Vídeos flagraram pessoas sem máscaras e sem distanciamento em eventos com música ao vivo em bares e também nas ruas. A Prefeitura disse que tem tentando fiscalizar todos os registros de irregularidade.

Em Florianópolis, praias do Norte da Ilha também tiveram movimento intenso e banhistas sem máscara. A Guarda Municipal estava em algumas praias. Os agentes estão divididos nos cemitérios e nas praias, orientando as pessoas a usarem máscara.

Além disso, ao menos três estabelecimentos foram multados pela prefeitura. Os agentes encontraram irregularidades como falta de distanciamento entre mesas, uso incorreto das máscaras e aglomeração.

Covid-19 em SC

Mais 17 mortes e novos 1,8 mil casos de coronavírus foram confirmados pelo governo nas últimas 24 horas. Segundo o boletim divulgado na sexta-feira (30), o território catarinense contabiliza 256.356 pessoas diagnosticadas com Covid-19 desde o início da pandemia, sendo que 3.094 delas morreram em decorrência da doença.

Informações do G1