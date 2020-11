Funcionários públicos morrem durante manutenção da rede de esgoto em SC

Dois funcionários públicos morreram na tarde deste sábado (31) durante o trabalho de manutenção da rede de esgoto de Jaraguá do Sul. Eles eram servidores do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e estavam realizando a manutenção em um poço de verificação de esgoto sanitário no bairro Tifa Martins quando o acidente ocorreu, por volta das 16 horas.

Segundo a Polícia Militar, eles trabalhavam na rua Cecília Rosa Eberle. Os policiais foram acionados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários, que haviam sido chamados para fazer o salvamento dos dois dentro de uma válvula da rede de esgoto. A causa da morte seria afogamento, segundo o registro do boletim de ocorrência. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias irão investigar e produzir laudo sobre o que aconteceu.

Pablo Basegio tinha 39 anos e completaria três anos de Samae neste domingo, 1ª de novembro. Diego Rhuan Prestes, que tinha 34 anos, havia começado a trabalhar na Samae há um ano e meio. A Prefeitura de Jaraguá do Sul emitiu uma nota de pesar após a morte dos funcionários, e nome da Samae. Na nota, informa que as causas do acidente estão sendo apuradas.

Confira a nota completa:

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio do Samae, comunica com pesar os falecimentos dos servidores Pablo Basegio e Diego Rhuan Prestes, ocorridos na tarde deste sábado (31/10), durante a realização de manutenção em poço de verificação de esgoto sanitário, no bairro Tifa Martins.

A direção da autarquia municipal lamenta profundamente o acidente, ao mesmo tempo em que está prestando assistência às famílias enlutadas. Todas as providências necessárias para apurar as causas do acidente estão sendo tomadas e espera-se o esclarecimento do fato o mais breve possível.

As equipes de manutenção do Samae atuam durante 24 horas, inclusive nos finais de semana, para garantir o bom funcionamento do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Todos os servidores são treinados e utilizam equipamentos de proteção individual.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, e expressamos as mais sinceras condolências pelas perdas.

