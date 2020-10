MPT-SC notifica empresas para que retirem gestantes do trabalho presencial

A Recomendação vale enquanto houver contágio do coronavírus. Grávidas devem trabalhar remotamente ou serem afastadas de forma remunerada.

O Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina (MPT-SC) notificou empresas de todos os setores no estado para que retirem as gestantes do trabalho presencial enquanto houver transmissão do coronavírus, sem prejuízo no salário. Elas devem trabalhar remotamente ou serem afastadas de forma remunerada. A recomendação do MPT-SC é de sexta-feira (16) e foi divulgada nesta quinta (22).

“A gestante deve, prioritariamente, permanecer em regime de teletrabalho, quando compatível com a sua função. E, não havendo compatibilidade, ela deve ser afastada, sem prejuízo de remuneração, podendo o empregador adotar uma das alternativas previstas em lei, como, por exemplo, antecipação de férias, suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação, dentre outras”, explicou a vice-procuradora chefe do MPT-SC, Ana Roberta Haag.

As empresas devem fazer o afastamento das gestantes com atestado médico que confirme a gravidez. Caso o empregador não faça isso, os médicos e outros integrantes das equipes de saúde devem comunicar a Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, que vai tomar as medidas judiciais cabíveis. Qualquer pessoa também pode fazer uma denúncia pelo site do MPT-SC.

O Ministério Público do Trabalho informou que as empresas que não adotarem as medidas previstas na recomendação podem sofrer ação civil pública e ainda pagar uma indenização por danos morais. O próprio MPT-SC e sindicatos devem fiscalizar e as denúncias podem ser feitas sem se identificar.

A decisão do Ministério Público do Trabalho em notificar as empresas foi tomada após o Ambulatório de Saúde do Trabalhador do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) informar sobre o recebimento de um elevado número de médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) relatando a omissão das empresas em afastar as grávidas.

Em nota, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) afirmou que “a proposta não encontra fundamentos reais para sustentar esta exceção, com seguro efeito discriminatório às mulheres. Casos excepcionais deverão ser avaliados por médicos especificamente”.

Estudos

Enfermeiras e obstetras ligadas a quatro universidades fizeram um estudo sobre o assunto. O grupo filtrou dados públicos do Ministério da Saúde sobre as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave causadas pelo coronavírus.

Elas verificaram que há muitos casos de grávidas e de mulheres no pós-parto que se agravam, necessitando de cuidados respiratórios. Só no Brasil, de fevereiro a junho foram 124 mortes de mulheres grávidas ou no pós-parto, um número 3,4 vezes superior ao total de mortes maternas relacionadas à Covid-19 relatadas em todo o mundo.

“Agora começaram a aparecer casos de morte materna, os que a gente relatou aqui do Brasil, e agora também tem relatados em diversas partes do mundo, principalmente México e Estados Unidos. Então parece ser que sim, a Covid-19 é grave é pode matar sim gestantes e mulheres pós-parto”, afirmou a obstetra Roxana Knobel que participa do grupo de estudos sobre coronavírus em gestantes.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmou que grávidas com Covid-19 têm mais chances de parto prematuro, de serem internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) e de receberem ventilação mecânica.

Com informações G1