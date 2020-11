Ação “Voo pela Vida” no final de semana na serra catarinense

Neste sábado, 31, a equipe do Águia 04/PMSC, prestou apoio ao SAMU no transporte aeromédico de uma paciente com 86 anos a qual apresentava quadro de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) e Hemorragia Digestiva Alta (HDA).

O traslado ocorreu do município de Anita Garibaldi para Lages e foi acompanhando pela equipe médica do SAMU composta por um médico e uma enfermeira que,com equipamentos especiais e medicamentos, transformam o Aguia 4 em uma espécie de “UTI aérea”.

Devido à gravidade da situação o emprego da aeronave com a equipe médica garantiu um transporte seguro e eficiente até um centro de referência já que por solo o tempo aproximado de deslocamento seria de 1 hora e 40 minutos e com apoio do Águia 4 deu-se em apenas 20 minutos.

Também é importante enfatizar que a equipe médica ficaria fora por mais de 4 horas nesse atendimento com deslocamento de ida e volta e a intervenção no local e com o apoio do Águia 4 ficou aproximadamente 50 minutos, otimizando tempo e ficando a disposição da sociedade para o atendimento de novas emergências.

Fonte Águia 04/PMSC