Única aposta acerta as seis dezenas e fatura R$ 53 milhões na Mega-Sena

Uma única aposta acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado, 31, no concurso 2314 da Mega-Sena, e faturou a quantia de R$ 53.047.796,53, a aposta foi feita por meio de canal eletrônico. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias, em São Paulo.

06 – 07 – 28 – 42 – 45 – 49

Números sorteados no concurso 2314

Outras 105 apostas fizeram cinco acertos e faturaram R$ 41.171,63. Já outras 7.551 apostas fizeram quatro acertos e ganharam R$ 817,87. Próximo sorteio Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio que ocorre na quarta-feira (04), é de R$ 22 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas pela Caixa e também no site Loterias online. A aposta simples com seis dezenas é de R$ 4,50.