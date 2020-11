Governadora acompanha formatura da PRF ao lado do presidente Bolsonaro

A governadora Daniela Reinehr acompanhou, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, a formatura de aproximadamente 650 novos policiais rodoviários federais na manhã desta sexta-feira, 6. A solenidade ocorreu na Academia Nacional da PRF, em Florianópolis, e também teve a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, do senador Jorginho Mello e do diretor-geral da PRF, Eduardo Aggio.

Daniela Reinehr recepcionou a comitiva presidencial, em sua quarta visita ao estado desde 2019. A governadora destacou a parceria com o Governo Federal para o desenvolvimento de Santa Catarina e colocou a estrutura estadual à disposição para ajudar a União no que for necessário.

“Senhor presidente, é sempre uma honra recebê-lo em Santa Catarina. Desejo que o senhor considere Santa Catarina como a sua casa. O nosso Estado está à disposição para ajudar o Governo Federal em tudo que puder” discursou a governadora durante o evento.

Ela também ressaltou a importância da formatura dos novos policiais, que, com o apoio de seus familiares e amigos, conseguiram superar os desafios até este dia.



O presidente Jair Bolsonaro desejou sucesso aos patrulheiros e destacou que eles passaram por uma maratona de treinamentos até a sua formatura. Ele lembrou de sua própria experiência de formação no Exército.

“Passo a passo, com garra, determinação e humildade, nós atingiremos os nossos objetivos. Vocês poderão ajudar muita gente. Pelo sacrifício que fizeram, vocês merecem esse momento”, disse o presidentes aos formandos.

O curso de formação da PRF teve início em julho e durou 16 semanas. Os novos policiais, já nomeados, farão o patrulhamento das rodovias federais e áreas de interesse da União em diversas localidades do país.

Também foram formados novos policiais para o setor de operações especiais da corporação.

O ministro da Justiça e Segurança Pública ressaltou a qualidade dos formandos e a dificuldade em ser aprovados nos concursos da PRF.

“Os senhores deixaram para trás milhares e milhares de pessoas, que também se sacrificam, como vocês”, destacou o ministro, que também enfatizou o trabalho do presidente em nomear os novos policiais.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom