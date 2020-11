URGENTE: O candidato democrata Joe Biden acaba de ser eleito o novo presidente dos Estados Unidos!

Após uma disputa extremamente acirrada, Biden conseguiu alcançar os 270 delegados do colégio eleitoral que precisava para ser eleito. O político também ultrapassou o recorde de votos já recebidos por um candidato na história eleitoral dos EUA – até então, quem detinha o recorde era Barack Obama, de quem Biden foi vice. Com isto, o republicano Donald Trump encerra seu mandato como presidente, após quatro anos caóticos no comando da maior potência mundial. É, Donald… “você está demitido!”. Esperamos que a transição de governos ocorra com tranquilidade e respeitando o processo, como deve ser em qualquer democracia.