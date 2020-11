Mais de 150 anos de prisão para organização que traficava drogas entre MS e SC

Uma organização integrada por nove homens e três mulheres foi condenada, em sentença da Vara Única da comarca de Garopaba, a penas q​ue, somadas, se aproximam de 150 anos de prisão. Entre os crimes praticados pelos 12 acusados estão as​sociação para o tráfico de drogas interestadual, tráfico de drogas interestadual, organização criminosa armada, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e receptação qualificada.

Segundo a denúncia, um dos réus seria o fornecedor de drogas que encaminhava grandes carregamentos oriundos do Mato Grosso do Sul para outro acusado, que seria o chefe do tráfico de drogas em Garopaba. O entorpecente então era revendido, com o apoio de auxiliares, para traficantes de médio porte e varejistas do município. Além de bens e documentos, foram apreendidas mais de duas toneladas de maconha relacionada às atividades do grupo.

A organização criminosa realizava os pagamentos da droga adquirida através de depósitos em contas de empresas fantasmas e laranjas. De acordo com as informações apuradas na investigação, entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018, comprovantes bancários demonstram movimentação financeira de mais de R$ 1,370 milhão.

Os acusados foram condenados a penas entre quatro e 20 anos de reclusão, todos em regime fechado, além do pagamento de valores entre 1.893 e 965 dias-multa. Sete dos doze réus tiveram negado o direito de recorrer em liberdade. Cabe recurso da decisão ao Tribunal de Justiça (Ação Penal 0000397-39.2019.8.24.0167).

Por Fernanda de Maman