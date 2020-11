Eleições Municipais 2020: Polícia Civil cria Centro de Apoio de Polícia Judiciária Eleitoral

Este ano, a Polícia Civil de Santa Catarina inova ao criar o Centro de Apoio de Polícia Judiciária Eleitoral. O objetivo é prestar apoio jurídico e operacional a todas as unidades policiais do Estado durante o pleito eleitoral municipal que ocorre no próximo domingo, 15. A base funcionará das 14h do dia 11/11/2020 até às 08h do dia 16/11/2020, com equipe especializada em matéria eleitoral.

Os integrantes da instituição permanecerão reunidos em sala especial dotada de meios tecnológicos para prestar pronto atendimento aos policiais civis em campo ou nas unidades, ao se depararem com situações complexas relacionadas ao pleito eleitoral. A ação visa a propiciar maior segurança e padronização dos atendimentos e tomadas de decisões em casos relacionados à matéria criminal eleitoral.

“O Centro de Apoio de Polícia Judiciária Eleitoral estará à disposição para auxiliar os policiais civis de todo o Estado de Santa Catarina na prestação de um serviço público mais eficiente”, destaca o Delegado Geral da Polícia Civil, Paulo Koerich.

Em relação à apuração dos crimes eleitorais, a Polícia Civil tem atuação direta em todo território do Estado de Santa Catarina, com exceção dos municípios de Florianópolis, Dionísio Cerqueira, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joinville e Lages, onde há sede de delegacia da Polícia Federal, nos termos do disposto no art. 2° da Resolução n° 23.396/2013 do Tribunal Superior Eleitoral.

Paralelamente, a Polícia Civil elaborou uma cartilha digital já divulgada aos policiais civis, em que detalha todo o projeto de ação para as Eleições 2020. As iniciativas fazem parte das ações previstas no Planejamento Estratégico da instituição, com o objetivo de uniformizar as ações de investigação criminal, inteligência policial e comunicação da Polícia Civil nas Eleições 2020.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC