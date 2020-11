Prefeito Antonio Ceron testa novamente positivo para Covid 19 e Juliano Polese assume o cargo

O Prefeito Antonio Ceron no dia de ontem 17, apresentou um quadro gripal moderado. Por cautela realizou teste de detecção de antigeno para Sars Cov2 (Covid 19), que resultou positivo.

Ressaltando que no mês de junho, em exame de pesquisa de anticorpos anti-Sars-Cov-1 IgG, o Prefeito havia testado como reagente, sendo IgG Positivo.

Como naquela oportunidade, o Prefeito seguirá o protocolo médico, com isolamento pelo período de 14 dias.

Durante o período de isolamento o Prefeito entrará em licença médica, transferindo o cargo para o Vice-prefeito Juliano Polese.



O Prefeito está se sentindo bem, e reitera para a população que redobre os cuidados preventivos.

Informações Antonio Ceron