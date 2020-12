Fotógrafa faz sessão fotográfica com urso real para campanha de conscientização de combate à pesca indiscriminada

A fotógrafa russa Olga Barantseva usou um urso pardo real para uma sessão fotográfica em uma campanha para combater a pesca indiscriminada (ursos pardos alimentam-se principalmente de peixes) e para demonstrar a harmonia natural entre os humanos e os ursos.



O urso chama-se Stepan e foi resgatado quando era pequeno de uns pescadores que iam matá-lo, e desde então ele foi treinado e acostumado com o tratamento com humanos, o que mostra este lado carinhoso dos ursos se os treina ao mesmo tempo que os deixa viver selvagens no seu habitat natural e sem que lhes falte comida.