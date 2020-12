Fatalidade: Bebê morre esmagado enquanto dormia com os pais em Santa Catarina

Um bebê recém-nascido morreu esmagado, enquanto dormia com os pais na avenida Senador Salgado Filho, no bairro Bello, em Caçador, no Oeste de Santa Catarina. Segundo informações do portal CDR, o fato aconteceu na manhã de domingo (06).

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador foi acionado para atender o bebê. Conforme o portal CDR, o recém-nascido chegou a ser encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Maicé, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Militar precisou ser acionada para conter os ânimos das pessoas que estavam no local. Segundo o portal CDR, o pai relatou a PM que a mãe teria colocado o filho do casal para dormir no meio dos dois. Quando ela acordou, notou que dormia sobre a criança.

A Polícia civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados para investigar o caso.

Com informações: ClicRDC