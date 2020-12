Capotamento no Luizinho mobiliza equipes de resgate no interior de São Joaquim

O acidente foi registrado às 17h09min de domingo (06), na estrada geral da Localidade de Luizinho, interior de São Joaquim. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para socorrer as vítimas.

No local havia duas pessoas, um homem de 36 anos de idade e uma mulher de 28 anos de idade. Ambos já estavam fora do veículo. O homem relatava dores no braço esquerdo, a mulher apresentava dores na perna esquerda, clavícula esquerda e na região abdominal.

Foi aplicado de pronto o colar cervical na paciente, que também apresentou durante a avaliação, mobilidade comprometida. A vítima foi colocada em maca rígida e transportada pela USB do SAMU ao hospital.

No paciente masculino foi feita a avaliação, sendo encontradas apenas algumas escoriações, teve seus sinais vitais aferidos, ele também foi levado ao hospital para avaliação médica.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar