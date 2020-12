Extensionista da Epagri participa de painel internacional sobre pecuária nesta quinta-feira,10

O coordenador de extensão do Programa Pecuária da Epagri, Carlos Otavio Mader Fernandes, será um dos palestrantes da primeira etapa do I Painel Internacional sobre pecuária sustentável e impactos na sucessão familiar. O evento é realizado pela Universidade de Passo Fundo e terá etapas nos dias 10 e 17 de dezembro, transmitidas pelo canal do YouTube da instituição. A programação inicia às 17h30min e se estende até as 21h em ambos os dias.

A atividade contará com a participação de palestrantes, profissionais e produtores dos Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Brasil. Eles vão apresentar os desafios, impactos sociais, ambientais e econômicos na vida e rotina das pessoas envolvidas na produção e no processo de transição familiar.

O organizador do evento, professor João Ignácio do Canto, explica que o Painel será realizado inicialmente com apresentações breves, de 10 minutos, para contextualização das diferentes realidades nas cadeias produtivas em questão. Em um segundo momento, haverá a participação de convidados vinculados ao tema, promovendo assim uma dinâmica multidisciplinar. A participação do representante da Epagri acontece das 19h às 19h20 desta quinta-feira, 10.

Confira no site da UFP a programação completa do evento e informações de como obter certificado pela participação.

Fonte Epagri