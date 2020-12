Um paciente de Covid-19, de 82 anos, que estava internado no hospital Hospital Antelope Valley em Lancaster na Califórnia (EUA), morreu após ser espancado com um tanque de oxigênio por outro paciente. As informações são do Buzzfeed News.

Jesse Martinez, de 37 anos, teve um surto de raiva após ver o idoso rezar. O suspeito foi detido e terá que pagar uma fiança de US$ 1 milhão.

Com informações Istoé