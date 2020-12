Casal infectado com covid-19 morre de mãos dadas após 61 anos de união

Nem a morte os separa! Um casal de idosos infectados com o novo coronavírus morreu de mãos dadas em hospital em Raleigh, na Carolina do Norte, nos EUA. Segundo a Fox News, Doris Pope, de 78 anos, e Sherwood Pope, quatro anos mais velho, foram hospitalizados há cerca de uma semana com sintomas graves da covid-19. Eles eram casados há 61 anos.

Russo que pesquisava vacina morre ao cair de prédio; polícia apura briga Durante a internação, os dois precisaram de ventilação mecânica para respirar e, inicialmente, ficaram em leitos separados. Sherwood, no entanto, pediu para estar junto à mulher dias depois e foi atendido. O filho do casal, Brian, disse como foi o fim da vida dos pais.

“Eles [funcionários do hospital], então, montaram as duas camas. Os dois se deitaram e deram as mãos”, iniciou ele ao veículo. Brian revelou que os dois ficaram deitados um do lado do outro entre três a quatro horas. Sherwood morreu primeiro, e a mulher não resistiu minutos depois.

O filho ainda não sabe como os pais foram contaminados e afirmou.

Com informações Uol