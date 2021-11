Homem morde e engole dedo de mulher em briga de trânsito em SC

Uma mulher acabou perdendo parte do dedo depois que um homem mordeu e engoliu o membro dela em uma briga de trânsito generalizada, na qual nenhum dos dois estavam envolvidos. A confusão foi neste domingo (31) na rua Dr. Reinaldo Schmithausen, bairro Cordeiros, em Itajaí.

A briga começou com uma colisão entre carro e bicicleta ao lado do Terminal Trocadeiro. Agentes da Codetram apuraram que o motorista de um Renault Sandero acabou colidindo com uma bicicleta que tentava atravessar a rua Reinaldo Schmithausen.

Tentando evitar que o acidente fosse pior, o motorista acabou subindo na lateral do canteiro central. Durante a discussão dos envolvidos, mais pessoas foram chegando e a situação ficou acalorada.

Em certo momento, um rapaz que não estava envolvido no acidente mordeu o dedo de uma mulher, que também não fazia parte da situação inicial, e acabou arrancando e engolindo o dedo dela.

Com informações NDMAIS