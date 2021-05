Tragédia no oeste de SC: Incêndio mata família de quatro pessoas

A morte de uma família foi a segunda tragédia na região oeste de Santa Catarina em menos de uma semana.

Uma família, com casal e seus dois filhos, morreu em um incêndio, no início da manhã deste sábado (8) na cidade de São Domingos, no oeste de Santa Catarina, na divisa com o Paraná.

Segundo informações iniciais da repórter Keli Camiloti da rádio Clube FM, da própria cidade, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência de incêndio. Mas quando chegou no local para iniciar o combate ao fogo, a equipe percebeu que a família havia morrido carbonizada no interior da casa.

A emissora informou que o casal – o homem de 34 anos e a mulher de 31 anos – um menino de 11 e uma menina de 10 anos foram encontrados carbonizados em meio aos escombros.

Equipes da policia militar, civil e do IGP foram acionados para atender a ocorrência.

Com informações Paraná Portal