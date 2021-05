Colisão frontal deixa feridos em São Joaquim

Na madrugada deste sábado, por volta das 00h25min, o Corpo de Bombeiros de São Joaquim, foi acionado para atender a uma colisão frontal envolvendo dois veículos na localidade do Cruzeiro, sendo, um veículo Fiat Fiorino de cor branca, placa de São José e outro um Renault Master de cor branca, placa de São Joaquim.

Tipo: Resgate Veicular

Gênero: Acidente de trânsito com lesões corporais

OBM que realizou o atendimento: São Joaquim

Viaturas: ABTR-78 e ASU-413

Data: 08/05/2021

Local do ocorrido: SC-110, próximo ao sítio do Pirata

Município: São Joaquim

Horário: 00h25min

Histórico: o trem de socorro deslocou até o endereço acima citado, para atender a uma colisão frontal envolvendo dois veículos. Sendo, um veículo Fiat Fiorino de cor branca, placa de São José e outro um Renault Master de cor branca, placa de São Joaquim. A Guarnição foi acionada pela equipe do SAMU para prestar apoio pois havia vítimas presas às ferragens. Na chegada do trem de socorro, as vítimas do veículo Renault Master já haviam sido conduzidas por populares. No interior da Fiorino, havia duas vítimas, uma delas já estava sendo atendida dentro da Unidade Básica do SAMU e a outra, o motorista, masculino de 48 anos, encontrava-se preso, necessitando de desencarceramento. A vítima já havia sido estabilizada pela equipe do SAMU. A Guarnição realizou o trabalho de desencarceramento e, após extraída a vítima, a mesma foi conduzida pelo ASU-413, o qual estava consciente, com escoriações, suspeita de fratura em membro inferior e corte contuso na face. As vítimas foram conduzidas para o Hospital Sagrado Coração de Jesus e o local ficou aos cuidados da PRE de Bom Jardim da Serra.

Informações e imagens 5° Batalhão de Bombeiros Militar