Queda de teleférico deixa ao menos 13 mortos na Itália

Um teleférico caiu e deixou ao menos 13 mortos na Itália neste domingo (23), informaram autoridades do país. Duas crianças ficaram feridas. O acidente ocorreu perto do pico do Monte Marone, que dá vista para o Lago Maggiore, famoso ponto turístico no noroeste italiano.

Segundo a rede britânica BBC, as duas crianças, de 5 e 9 anos, gravemente feridas, foram levadas de helicóptero a um hospital em Turim.

Inicialmente, a informação era de que havia 11 pessoas no teleférico, mas, depois, a agência de notícias americana “Associated Press” informou que equipes de resgate continuavam revistando a área – por causa de indicações de que poderia haver até 15 pessoas no veículo, disse um porta-voz do serviço italiano de resgate alpino.

A causa do acidente ainda não foi determinada, mas relatos locais apontam que o cabo do teleférico pode ter falhado a cerca de 300m do topo do monte, que tem 1.491m de altura.

Fonte G1