Trator tomba, mata mulher e deixa duas crianças feridas em Santa Catarina

Fatalidade: Uma mulher morre e duas crianças ficaram feridas durante a tarde de sexta-feira (21), após o trator onde estavam tombar. O acidente ocorreu na Lina Lageado das Flores, em Bom Jesus do Oeste, no Oeste do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher foi encontrada presa às ferragens e sem sinais vitais. Já as duas crianças, uma menina e um menino, foram resgatados com ferimentos. A menina teve escoriações leves e o menino apresentava cortes nas pernas. Ambos foram levados para o hospital do município.

Fonte: Visor Notícias