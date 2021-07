Bolsonaro sofre de obstrução intestinal; entenda o quadro

Após dias sofrendo com soluço persistente, o presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal e deverá ser transferido para São Paulo para possível cirurgia emergencial.

Caso aconteça, esse será o sétimo procedimento cirúrgico de Bolsonaro desde que recebeu uma facada em 2018, durante ato da campanha presidencial.

Médicos diagnosticaram que o presidente Jair Bolsonaro enfrenta um quadro de obstrução intestinal após ser atendido no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com dores abdominais na madrugada.

“Obstrução intestinal é qualquer impedimento relacionado a passagem do bolo fecal pelo intestino, seja no intestino fino, que é o intestino delgado, seja no intestino grosso”, explica a gastroenterologista Maíra Marzinotto.