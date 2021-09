Catarinense Gustavo Bardim é o Campeão do The Voice Kids

A final da sexta temporada do “The Voice Kids” foi diferente e cheia de emoção.

Como sempre, o grande campeão é escolhido pelo público. Porém, ela aconteceu em duas etapas.

Na primeira, os dois finalistas de cada time se apresentam no palco e o público escolhe quem quer ver na rodada final. Depois, os três escolhidos se apresentam novamente e concorrem ao grande prêmio.

O guaramirense Gustavo Bardim cantou “Yesterday”, dos Beatles e foi o escolhido pelo público para ir à segunda rodada da final com 59,57% dos votos. Ele ficou emocionado ao receber o resultado e não segurou as lágrimas.

Na segunda etapa além do garoto, também foram Helloysa do Pandeiro do time Carlinhos Brown e Izabelle Ribeiro pelo time de Gaby Amarantos.

Bardim cantou nessa segunda etapa um clássico de Roberto Carlos "Como é grande o meu amor por você" e foi o campeão com 65,38% dos votos.

Fonte: Cultura Escondida