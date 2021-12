Covardia: Filho espanca a mãe de 68 anos dentro de casa e acaba preso em SC

Um homem de 34 anos acabou sendo preso por espancar a própria mãe no Bairro São Luiz, em São Miguel do Oeste, por volta das 23 deste sábado, 04. A vítima, uma idosa de 68 anos, foi encaminhada com diversos ferimentos ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso.

De acordo com familiares, o estado de saúde da idosa é grave.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por populares que ouviram a idosa sendo agredida. Segundo familiares o homem, é usuário de drogas.

Diante dos fatos a PM prendeu o homem e encaminhou a Delegacia de Polícia da Comarca, onde o delegado plantonista lavrou o flagrante sendo então encaminhado a Unidade Prisional Avançada de São Miguel do Oeste.

Com informações Peperi