Taça Toninho Urbano – Final do campeonato da segunda divisão homenageou um ícone do esporte Joaquinense

Aconteceu na tarde do dia 05 de Dezembro, no estádio José Leão Dutra, a final do campeonato da Segunda Divisão de futebol de Campo de São Joaquim.

A taça fez uma homenagem ao senhor Antônio Urbano, grande incentivador e propagador do esporte na região, onde sempre ajudou e fez parte do cenário esportivo de São Joaquim.

O primeiro jogo foi entre as equipes do Entre Amigos e Aliados. A equipe do Entre Amigos venceu por 7 a 3 e ficou com o terceiro lugar.

A grande final foi entre Aliados e Shutakas. A equipe do Shutakas venceu a partida por 2 a 1 e foi a grande campeã da segunda divisão. Ambas as equipes subiram para elite do Joaquinense no ano que vem.

Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura Municipal de São Joaquim