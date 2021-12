Ballet do Centro Educacional Dinâmico, participa do “Natal Felicidade” em Lages

Na quinta-feira, dia 16, o ballet do Centro Educacional Dinâmico, participou na cidade de Lages, de um lindo espetáculo ao ar Livre, as bailarinas alunas da Querida Professora @amandamelegari. Participaram de uma evento chamado “Natal Felicidade: Um Doce Natal.”



Subiram ao palco as escolas de dança das cidades de Campo Belo do Sul e de São Joaquim. Com o tema circo, as pequenas bailarinas encantaram o público.



A professora fez agradecimentos as participantes “Elas foram sensacionais! Obrigada pela parceria papais, mamães e principalmente aos diretores Aline e Amilton, que se esforçaram tanto quanto eu para que tudo fosse possível! Prazer imenso poder estar junto de pessoas tão boas que todos aqui são! Obrigada pela confiança em meu trabalho! Tenham certeza que nossos bailarinos estarão ainda melhores no ano que vem.”