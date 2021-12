LUTO NA UNIFACVEST: MORRE PRÓ-REITOR

PROFESSOR ROBERTO LOPES DA FONSECA ATUAVA COMO PRÓ-REITOR ACADÊMICO E ESTAVA NA INSTITUIÇÃO DESDE FEVEREIRO DE 2000.

Roberto Lopes da Fonseca, graduado em Administração pela PUC/SC, Mestre e atualmente Doutorando. Sua função na Unifacvest era de Pró-Reitor Acadêmico. Fonseca faleceu na noite de sexta-feira, 17. Tratava-se de um câncer.

Os atos fúnebres ocorrem durante este sábado, 18, na Capela São Pedro e o sepultamento, no período da tarde no Cemitério Cruz das Almas. Professor Roberto era do Espírito Santo, mas adotou Lages como cidade que gostava e onde criou raízes de convivência familiar e amizades, além da atuação profissional na Unifacvest

O Reitor Giovani Broering manifesta o profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos, expressando a profunda gratidão pela amizade e colaboração do professor Roberto “indispensável para alicerçar o que se conhece hoje como Unifacvest, e, em especial, o carinho fraterno para a esposa Andreia Rodrigues, acadêmica do Doutorado em Direito da Unifacvest, e para o filho Arthur Roberto que foi aluno do Colégio Univest”.

Com informações Edson Varela