Homem abandona filha na via pública e arremessa mulher de carro em movimento, em SC

Uma mulher de 40 anos foi arremessada por seu marido de um veículo em movimento, além do homem abandonar sua filha de 8 anos em uma via pública logo depois. O fato ocorreu na noite deste domingo (26), no bairro Congonhas, em Tubarão. Ele foi preso pela Polícia Militar (PM).

De acordo com informações da PM, que teve a guarnição acionada por populares. Os moradores relataram aos policiais que a mulher foi arremessada de um veículo em movimento e o motorista evadiu-se do local. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital. Logo após atender a ocorrência, a guarnição foi informada que uma criança de 8 anos havia sido abandonada em via pública.

Ainda segundo informações da PM, os policiais foram ao endereço citado na denúncia. Ao chegar no local, a menina contou que seu pai havia espancado sua mãe. A PM foi até à casa do homem e o encontraram no local. Ele foi preso por lesão corporal e abandono de incapaz sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

O Conselho Tutelar também foi acionado na ocorrência e ficou responsável pela criança. A mulher está em observação no hospital.

Com informações Sul em Foco