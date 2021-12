Jovem é picada por cobra em costão de praia em Garopaba

Suspeita é de que ferimento foi causado pelo filhote de uma jararaca.

Uma jovem de 24 anos foi picada por uma cobra na manhã deste domingo, dia 26, na Praia da Ferrugem, em Garopaba. A suspeita é de que o ferimento tenha sido causado por um filhote de jararaca.

O caso ocorreu no costão da Praia da Ferrugem. Segundo os Guarda Vidas Civis Voluntários, a jovem foi encontrada consciente e com um endema no pé, local onde aconteceu a picada. A cobra, no entanto, não foi localizada.

Após receber atendimento no local, a jovem foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Garopaba até a políclinica do município. Depois, ela foi levada ao Hospital Universitário, em Florianópolis, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. O estado de saúde da vítim não foi divulgado.

O que fazer em caso de picada de cobra?

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, em caso de picada de animais venenosos, como cobras, o local onde a pessoa foi ferida deve ser lavado com água e sabão. Se a vítima estiver com anéis, pulseiras e braceletes, eles devem ser retirados.

Além disso, a pessoa deve ser levada ao pronto-socorro imediatamente após a picada. Se possível, o animal – mesmo morto – também deve ser levado para identificação.

Ainda de acordo com os bombeiros, algumas atitudes devem ser evitadas nestes casos:

Não amarre o membro ou faça torniquete;

Não corte o local da picada;

Não chupe o local da picada;

Não coloque substâncias no local da picada.

​Em caso de picada de animais peçonhentos, além do 193 do Corpo de Bombeiros, o Samu também pode ser acionado pelo telefone 192. A população também pode entrar em contato com o Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina (CIATox/SC) pelos números 0800 643-52-52 ou (48) 3721-9535.

Com informações do NSCTotal