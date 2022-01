Novo presidente e diretoria do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) toma posse neste sábado

Neste sábado, dia, aconteceu na sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho de Santa Catarina, MTG, em Lages, a posse da nova diretoria. Assume como presidente, Alex Sander Godinho Corrêa, Alex Corrêa, de Urubici, Jeferson Moreira vice-presidente artístico e Jean Wiggers, como vice- presidente campeiro por um mandato de quatro anos.

O presidente eleito, Alex Corrêa, já fez a transição recebendo todos os balanços e prestação de contas da atual diretoria. “A próxima etapa após a posse, será a eleição dos conselhos, Fiscal, Deliberativo e de Ética. A pandemia poderá retardar um pouco algumas ações. Tínhamos a ideia de realizar o rodeio nacional, mas vamos aguardar o comportamento dessa doença e ouvir todos os envolvidos e ter muita cautela” informou.

Camen Zanoto se pronunciou:

Parabenizo o novo presidente do MTG/SC, Alex Sander Godinho Corrêa a sua diretoria pela posse no dia de hoje. Participar deste momento foi gratificante, desejo sucesso na gestão. O Estado conta com mais de 500 CTGs, 1.500 Piquetes e mais de 40.000 sócios que merecem aplausos e admiração por cultivarem a tradição, mantendo viva nossas raízes, gerando trabalho e renda e proporcionando momentos de alegria e lazer para nossa população.



Carmen Zanotto

Com informações SCC