Fatalidade: Correnteza puxa tarrafa e pescador de 75 anos morre afogado no Vale do Itajaí

Ocorrência foi registrada na noite deste domingo.

Um idoso, de 75 anos, morreu afogado na noite deste domingo, 16, em Guabiruba. Ele pescava nas margens do rio Itajaí-Mirim quando o acidente aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 19h. A vítima foi identificada como Valerio Postingel, morador do bairro Lageado Baixo.

Um morador auxiliou os bombeiros para chegarem ao local da ocorrência, pois se tratava de uma estrada particular no interior de um sítio perto do rio Itajaí-Mirim.Ao chegar na rua Gilmar Pollheim, no bairro Lageado Baixo, a equipe de socorro encontrou o corpo nas margens do rio, sem os sinais vitais.

Pescaria

Testemunhas relataram que a vítima estava pescando na margem com uma tarrafa, em um trecho onde o rio tem aproximadamente 8 metros de profundidade. Neste momento, a correnteza puxou a tarrafa que estava presa no punho do pescador, arrastando a vítima para o fundo do rio.

Outras pessoas que também pescavam no local ajudaram a retirar o corpo do meio do rio e levá-lo até a margem. Além do Corpo de Bombeiros, as equipes do Instituto Geral de Perícias (IGP) e Instituto Médico Legal (IML) também auxiliaram na ocorrência. Após a perícia, a guarnição dos bombeiros auxiliou na remoção da vítima, pois se tratava de local de difícil acesso.

