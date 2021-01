Polícia Militar e Corpo de Bombeiros promovem 37 oficiais e praças em Santa Catarina

Oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) foram promovidos na manhã desta sexta-feira, 29. Os 37 militares, dois oficiais e seis praças do CBMSC e 10 oficiais e 31 praças da PMSC, receberam o reconhecimento na presença da vice-governadora, Daniela Reinehr, do presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, coronel BM Charles Alexandre Vieira, do comandante Geral da PMSC, Coronel Dionei Tonet, e de familiares.

A promoção representa a manifestação de prestígio e consideração aos militares e é o símbolo maior almejado, denotando dedicação e esmero na execução do serviço. Além disso, o ato de promoção representa o reconhecimento pela responsabilidade empregada pelo militar no dia a dia da profissão.

A vice-governadora Daniela Reinehr reconheceu o trabalho integral dos profissionais nas corporações em ocorrências como tragédias climáticas e eventos de combate à criminalidade. Ela também homenageou as famílias dos policiais e bombeiros.

“É preciso marcar que esta transição na vida dos oficiais e praças demanda grande dedicação, para manter-se o serviço de excelência prestado pelas forças de segurança de Santa Catarina, com o compromisso de cuidar das vidas e da segurança dos catarinenses. Nosso agradecimento especial aos familiares que, resilientes, fortes e otimistas, dão suporte aos nossos policiais e bombeiros”, destacou a vice-governadora.

O coronel BM Charles Alexandre Vieira afirmou que a ascensão hierárquica representa um marco na carreira militar. “Cada graduação, cada insígnia conquistada é balizada por inúmeras lembranças, dificuldades superadas e por desafios vencidos. Que o triunfo de hoje, merecidamente exaltado por este ato solene, registre o início de uma nova fase, com novas missões e também novas responsabilidades”, disse.

A solenidade de promoção na Capital foi restrita, respeitando todos os protocolos sanitários indicados pela Secretaria de Estado da Saúde. O evento foi realizado em ambiente aberto, no Centro de Ensino Bombeiro Militar, e transmitido pelo Youtube. Entre as autoridades, também participaram da cerimônia o secretário de Estado da Administração, coronel da PM Jorge Eduardo Tasca, e o deputado coronel Mocelin.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina