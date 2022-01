Van com trabalhadores capota e deixa uma pessoa morta e vários feridos em SC

Na noite dessa quarta-feira um gravíssimo acidente aconteceu com a van que transportava trabalhadores, que acabou sofrendo um acidente por volta das 20:20 e até o momento a equipe do corpo de bombeiros segue no local realizando todo atendimento para as vítimas desse acidente.

Informações sobre esse acidente foi confirmado pelo corpo de bombeiro que está realizando atendimento, próximos à Bom Jesus, um região da BR que tem uma iluminação bastante precaria. Segundas informações acidente ocorreu em uma região mal iluminada na van que estavam 9 pessoas que estavam indo para uma empresa, após sair ir para encostamento veículo acabou capotando.

As equipes do corpo de bombeiros se deslocaram para o local juntamente com algumas ambulâncias para realizar os primeiros socorros das vítimas deste acidente, segundo as informações locais duas pessoas foram levadas para o hospital com alguns ferimentos mais graves e infelizmente uma pessoa acabou vindo a óbito.

O local do acidente é bastante escuro e as equipes tiveram que enfrentar toda essa dificuldade para poder socorrer as vítimas e algumas pessoas que ficaram presas nas ferragens do carro e precisaram de que a equipe do corpo de bombeiros realizasse esse Socorro das pessoas.

Até o momento não se tem a identificação das vítimas deste acidente, e nem como está o estado de saúde das duas que foram encaminhadas para o hospital. A polícia está no local e deverá averiguar as causas desse acidente em uma van que estava com nove pessoas que estavam voltando do trabalho, quando de repente acabou capotando e causando esse grave acidente.

Segundo testemunhas que estavam no local, as equipes do corpo de bombeiro realizaram os resgate das vítimas e toda a operação durou cerca de mais de uma hora nesse grave acidente que será apurado pela polícia as causas e mais informações serão repassados após a confirmação de quem são as vítimas.

Com informações: Capão Últimas Notícias