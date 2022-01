Uma piscina de fibra saiu voando durante um vendaval que atingiu São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, na segunda-feira (24). Ela estava exposta na área externa de uma loja e acabou atravessando a rua com o vento, quase acertando dois carros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo:

https://fb.watch/aOEYDInToi/

Com informações GloboNews