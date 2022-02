Homem morre afogado após salvar a mãe em rio em SC

Um homem, de iniciais P. F. V, de 33 anos, morreu após se afogar no rio na localidade de Rio Hipólito, em Orleans. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11 horas deste domingo, dia 27. O local da ocorrência fica a aproximadamente 24 quilômetros do quartel.

Conforme informações dos bombeiros, a fatalidade ocorreu em área privativa, em um terreno de propriedade particular. O acionamento dos socorristas se deu, a princípio, para salvar duas vítimas. Chegando ao local, foi confirmado o óbito do homem.

A segunda vítima era uma mulher maior de idade, que já se encontrava fora d’água, em crise nervosa. Segundo relatos do Sd BM Fidelis, cunhado da vítima fatal, o homem salvou sua mãe, que estava se afogando. Porém, ao conseguir retirá-la d’água, ele mesmo acabou indo para o fundo do rio e não retornou mais. Próximo ao local do afogamento, estava o Tenente BM Melo com sua família que, ao perceber os gritos de ajuda, foi ao local e mergulhou para retirar o corpo.

Segundo informações, P. ficou submerso por volta de 30 minutos. A guarnição de Orleans, com o auxílio do SAMU e de alguns populares, fez a retirada do corpo do rio, que era de difícil acesso. Com a vítima já fora d’água, os militares de folga iniciaram as manobras de ressuscitação, mas sem sucesso.

Posteriormente, ele foi levado até uma residência próxima, onde foi colocado em saco cadavérico e ficou aos cuidados da família até a chegada da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A guarnição de Orleans – composta pelo Sgt Peppeler, Sd Rennan, Sd Hugo e Sd Ribeiro – ressaltou e agradeceu o auxílio dado pelos militares que estavam de folga, Tenente BM Melo e Sd B. Fidelis, e da guarnição do SAMU, Marcio Silveira e Rinaldo Calegario.

Com informações Sulinfoco