Rússia anuncia nova disposição da Ucrânia em negociar cessar fogo

No quarto dia de operações militares da Rússia na Ucrânia, o governo de Kiev anunciou que concorda em realizar negociações de paz na região belarussa de Gomel, conforme informações da Sputnik News da manhã deste domingo (27). Segundo a agência, o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, disse que “a delegação da Rússia que está no local está completamente pronta para as negociações, aguardando os ucranianos.”

Ainda segundo a Sputnik, a garantia de que diplomaras da Ucrânia estariam dispostos a encontrar equivalentes da Rússia em Gomel foi dada pelo próprio presidente belarusso, Aleksandr Lukashenko. Em resposta, o líder da delegação russa em Gomel, Vladimir Medinsky, afirmou que espera que a reunião ocorra o mais rápido possível. “Cada hora para nós é uma vida salva”, disse o diplomata.

Por sua vez, Peskov confirmou também que a Rússia está pronta para negociar com o lado ucraniano a fim de atingir a paz em qualquer momento. Contudo, outro representante do governo de Vladimir Putin, Leonid Slutsky, disse que a delegação deverá manter sua posição “bem intransigente” nas conversações com a Ucrânia.

Chefe da delegação russa em Belarus, Vladimir Medinsky, assistente do presidente da Rússia Vladimir Putin, confirmou: “estávamos prestes a sair, mas literalmente por volta das 15h recebemos informações do lado ucraniano sobre o interesse e a confirmação das negociações (…) Cada hora para nós é uma vida salva”.

Com informações Rede Brasil