Putin põe equipes de armas nucleares em alerta

Presidente russo se manifestou após ouvir declarações que considerou agressivas de representantes dos países que fazem parte da Otan.

Em um pronunciamento exibido à TV estatal da Rússia, o presidente Vladimir Putin afirmou que deu a ordem para que o comando militar de seu país coloque as armas nucleares de represália em posição de alerta, depois de ouvir declarações que considerou agressivas por parte de representantes dos países que fazem parte da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

“Como vocês podem ver, países do Ocidente não só tomam medidas não amistosas contra nós na dimensão econômica — eu me refiro às sanções que todos conhecem bem e também aos principais dirigentes que lideram a Otan que se permitem fazer declarações agressivas em relação ao nosso país”, afirmou Putin.

“Dessa forma comando ao Ministério da Defesa para que as forças de deterrência do país estejam de prontidão”, disse.

Deterrência é o ato de impedir um ataque provocando um dano ao agressor — essa é uma referência a unidades militares que incluem armas nucleares.

Repercussão

O primeiro grande país a se manifestar após a fala de Putin foi os Estados Unidos, através da Embaixadora do país na ONU, Linda Thomas-Greenfield, na qual afirmou que a ordem do presidente Vladimir Putin, para colocar as armas nucleares em alerta, mostra que o líder russo está escalando o conflito de uma maneira que é inaceitável.

Sanções

Desde o primeiro dia de conflito em território ucraniano, a Rússia vem sofrendo sanções econômicas de vários países da Europa e também dos Estados Unidos e Canadá, além do Japão, e no sábado (26), a Comissão Europeia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos concordaram em retirar bancos russos do SWIFT que é um sistema financeiro internacional.

Com informações de agências internacionais.